Διεθνής διάκριση για την Ελίζα Κονοφάγου – Εξελέγη στην Εθνική Ακαδημία Εφευρετών των ΗΠΑ
Διεθνής διάκριση για την Ελίζα Κονοφάγου – Εξελέγη στην Εθνική Ακαδημία Εφευρετών των ΗΠΑ
Η Ελληνίδα καθηγήτρια του Columbia University Ελίζα Κονοφάγου εντάχθηκε στην National Academy of Inventors, επισφραγίζοντας τη διεθνή αναγνώριση του έργου της
Μία ακόμη κορυφαία διεθνή διάκριση απέσπασε η Ελληνίδα επιστήμονας και καθηγήτρια Βιοϊατρικής Μηχανικής στο Columbia University, Ελίζα Κονοφάγου, η οποία εντάχθηκε επισήμως στην National Academy of Inventors, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αναγνώρισης της καινοτομίας και της εφευρετικότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, παρουσία μερικών από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες και εφευρέτες των ΗΠΑ και του κόσμου.
Η νέα αυτή τιμητική διάκριση έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό για την Ελληνίδα ερευνήτρια, η οποία είναι ήδη μέλος της National Academy of Medicine, ενός από τα υψηλότερα επιστημονικά σώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό Dolby Theatre στο Λος Άντζελες, παρουσία μερικών από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες και εφευρέτες των ΗΠΑ και του κόσμου.
Η νέα αυτή τιμητική διάκριση έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό για την Ελληνίδα ερευνήτρια, η οποία είναι ήδη μέλος της National Academy of Medicine, ενός από τα υψηλότερα επιστημονικά σώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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