Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι κάνουν τα πιο μεγάλα λάθη σε μία σχέση
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Ερωτικές σχέσεις Ευφυΐα Σχέσεις Φόβος

Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι κάνουν τα πιο μεγάλα λάθη σε μία σχέση

Η υψηλή νοημοσύνη βοηθά στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, αλλά δεν εγγυάται ευτυχισμένες σχέσεις – Γιατί η συναισθηματική σοφία, η καλοσύνη και η αποδοχή μετρούν περισσότερο από την ανάγκη να έχουμε πάντα δίκιο

Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι κάνουν τα πιο μεγάλα λάθη σε μία σχέση
Κλέλια Γιαρίμογλου
Στη δουλειά αναλύουν γρήγορα τα δεδομένα, προβλέπουν τις δυσκολίες και βρίσκουν λύσεις εκεί όπου οι άλλοι βλέπουν αδιέξοδο. Στην προσωπική τους ζωή, όμως, μπορεί να επιλέγουν ξανά και ξανά ακατάλληλους συντρόφους, να αγνοούν προειδοποιητικά σημάδια ή να προσπαθούν να λύσουν κάθε συναισθηματική σύγκρουση με επιχειρήματα.

Η ευφυΐα θεωρείται πολύτιμο πλεονέκτημα. Μας βοηθά να αποκτούμε γρήγορα γνώσεις, να αντιμετωπίζουμε περίπλοκα προβλήματα και να πετυχαίνουμε σε απαιτητικούς επαγγελματικούς χώρους. Δεν αποτελεί, όμως, εγγύηση για μία επιτυχημένη ερωτική ζωή.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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