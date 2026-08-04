Γιατί οι έξυπνοι άνθρωποι κάνουν τα πιο μεγάλα λάθη σε μία σχέση

Η υψηλή νοημοσύνη βοηθά στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, αλλά δεν εγγυάται ευτυχισμένες σχέσεις – Γιατί η συναισθηματική σοφία, η καλοσύνη και η αποδοχή μετρούν περισσότερο από την ανάγκη να έχουμε πάντα δίκιο