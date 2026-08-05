ΕΟΠΥΥ: Κανονικά όλο τον Αύγουστο η κατ’ οίκον αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Οι αποστολές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ