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ΕΟΠΥΥ: Κανονικά όλο τον Αύγουστο η κατ’ οίκον αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
YGEIAMOU.GR
Διανομή Φαρμάκων Κατ' Οίκον ΕΟΠΥΥ Φάρμακα Υψηλού κόστους (ΦΥΚ)

ΕΟΠΥΥ: Κανονικά όλο τον Αύγουστο η κατ’ οίκον αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Οι αποστολές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ: Κανονικά όλο τον Αύγουστο η κατ’ οίκον αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
ygeiamou.gr team
Αδιάλειπτα θα συνεχιστεί και τον Αύγουστο η υπηρεσία κατ’ οίκον αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, οι αποστολές θα πραγματοποιούνται κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, χωρίς καμία διακοπή.

Η συνέχιση της υπηρεσίας, ακόμη και κατά την περίοδο των θερινών αδειών, αποτελεί βασική προτεραιότητα του ΕΟΠΥΥ, με στόχο να διασφαλιστεί η συνεχής πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες τους.

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ygeiamou.gr team
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