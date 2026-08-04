Γιατί οι έφηβοι δεν μοιάζουν με τον Τραβόλτα στο Grease: Όσα μας έμαθε λάθος το Χόλιγουντ
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Γιατί οι έφηβοι δεν μοιάζουν με τον Τραβόλτα στο Grease: Όσα μας έμαθε λάθος το Χόλιγουντ

Αψεγάδιαστα πρόσωπα, μεγάλοι έρωτες και μαθητές που μοιάζουν… 30 ετών – Πώς ο κινηματογραφικός κόσμος του Χόλιγουντ εξιδανικεύει την εφηβική ζωή

Γιατί οι έφηβοι δεν μοιάζουν με τον Τραβόλτα στο Grease: Όσα μας έμαθε λάθος το Χόλιγουντ
Κλέλια Γιαρίμογλου
Το κουδούνι χτυπά, οι μαθητές ξεχύνονται στους διαδρόμους και το Summer Nights γίνεται το soundtrack της πιο διάσημης κινηματογραφικής σχολικής σκηνής. Ο καλοκαιρινός έρωτας του Danny, όπως τον αφηγείται στους συμμαθητές του ο John Travolta με το δερμάτινο μπουφάν, τα άψογα χτενισμένα μαλλιά και την αυτοπεποίθηση ώριμου άνδρα, συναντά τη ρομαντική εκδοχή της Sandy, την οποία και υποδύεται η Olivia Newton-John.

Κάπως έτσι το Grease μάς σύστησε μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της εφηβείας στο Χόλιγουντ: Μαθητές αψεγάδιαστους, γοητευτικούς και εντυπωσιακά σίγουρους για τον εαυτό τους.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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