Τζορτζ Γιανκόπουλος: Ο Ελληνοαμερικανός πίσω από τα φάρμακα αδυνατίσματος νέας γενιάς

Ποιος είναι ο πρόεδρος της Regeneron που εργάζεται πάνω σε θεραπείες που δεν στοχεύουν μόνο στην απώλεια κιλών, αλλά και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας