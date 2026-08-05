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Τζορτζ Γιανκόπουλος: Ο Ελληνοαμερικανός πίσω από τα φάρμακα αδυνατίσματος νέας γενιάς
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Τζορτζ Γιανκόπουλος: Ο Ελληνοαμερικανός πίσω από τα φάρμακα αδυνατίσματος νέας γενιάς

Ποιος είναι ο πρόεδρος της Regeneron που εργάζεται πάνω σε θεραπείες που δεν στοχεύουν μόνο στην απώλεια κιλών, αλλά και στη διατήρηση της μυϊκής μάζας

Τζορτζ Γιανκόπουλος: Ο Ελληνοαμερικανός πίσω από τα φάρμακα αδυνατίσματος νέας γενιάς
ygeiamou.gr team
*Γράφει ο Βασίλης Τσακίρογλου

Στα 66 του χρόνια, ο κ. Τζορτζ Γιανκόπουλος αποτελεί τον ορισμό της επιτυχίας, ένα υπόδειγμα για την εκπλήρωση του αμερικάνικου ονείρου: ο γιος του μετανάστη που έγινε διαπρεπής επιστήμων, αλλά και ταυτόχρονα ένας αυτοδημιούργητος κροίσος. Το Forbes υπολογίζει την προσωπική περιουσία του σε 1,6 δισ. δολάρια και θεωρείται ο πρώτος, μέχρι στιγμής, δισεκατομμυριούχος με διδακτορικό στο ιατρο-βιολογικό πεδίο.

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ygeiamou.gr team
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