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Σε ιστορικό χαμηλό η φυσική κατάσταση των παιδιών στην Ευρώπη – Τι έχει αλλάξει σε 60 χρόνια
YGEIAMOU.GR
Δύναμη Ευλυγισία Παιδική Παχυσαρκία Φυσική Κατάσταση

Σε ιστορικό χαμηλό η φυσική κατάσταση των παιδιών στην Ευρώπη – Τι έχει αλλάξει σε 60 χρόνια

Περισσότεροι από 3 στους 4 εφήβους δεν ασκούνται όσο συνιστά ο ΠΟΥ - Η δύναμη, η ευλυγισία και η σύσταση σώματος των παιδιών επιδεινώνονται σταθερά, προειδοποιούν οι ερευνητές

Σε ιστορικό χαμηλό η φυσική κατάσταση των παιδιών στην Ευρώπη – Τι έχει αλλάξει σε 60 χρόνια
Μαρία Κοτοπούλη
Λιγότερη δύναμη, μειωμένη ευλυγισία και περισσότερο σωματικό λίπος συνθέτουν τη σημερινή εικόνα της φυσικής κατάστασης των παιδιών στην Ευρώπη. Νέα μεγάλη ανάλυση δείχνει ότι οι νεότερες γενιές βρίσκονται σε χειρότερη φυσική κατάσταση από ό,τι σχεδόν σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο των τελευταίων 6 δεκαετιών.

Τα ευρήματα προκαλούν ανησυχία, καθώς η φυσική κατάσταση στην παιδική και εφηβική ηλικία δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις στο παιχνίδι ή στον αθλητισμό, αλλά συνδέεται άμεσα με την καρδιαγγειακή υγεία, τη σύσταση του σώματος και τον κίνδυνο χρόνιων νοσημάτων αργότερα στη ζωή. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Σαραγόσα και δημοσιεύθηκε στο Sports Medicine – Open.

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Μαρία Κοτοπούλη
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