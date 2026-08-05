ΣΦΕΕ: «Όχι» σε αναδρομικό clawback για τα φάρμακα του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας προειδοποιούν ότι η αναδρομική επιβολή clawback για τα φάρμακα της παχυσαρκίας υπονομεύει την προβλεψιμότητα του συστήματος και την εμπιστοσύνη μεταξύ Πολιτείας, ασθενών και φαρμακοβιομηχανίας