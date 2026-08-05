ΣΦΕΕ: «Όχι» σε αναδρομικό clawback για τα φάρμακα του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»
ΣΦΕΕ: «Όχι» σε αναδρομικό clawback για τα φάρμακα του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»
Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας προειδοποιούν ότι η αναδρομική επιβολή clawback για τα φάρμακα της παχυσαρκίας υπονομεύει την προβλεψιμότητα του συστήματος και την εμπιστοσύνη μεταξύ Πολιτείας, ασθενών και φαρμακοβιομηχανίας
Την έντονη αντίθεσή του στην πρόθεση επιβολής υποχρεωτικών επιστροφών (clawback) στα φάρμακα που διατέθηκαν μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» εκφράζει ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), καλώντας την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε περαιτέρω επιβαρύνσεις, και μάλιστα αναδρομικές, για σκευάσματα που, όπως επισημαίνει, δεν αιτήθηκαν ποτέ την ένταξή τους στην αποζημίωση.
Ειδικότερα, σε επιστολή που απέστειλε ο ΣΦΕΕ προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, τον υπουργό, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και την αναπληρώτρια κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Επικρατείας, κ. Άκη Σκέρτσο, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «εδώ και χρόνια η φαρμακοβιομηχανία στηρίζει στην πράξη τη φαρμακευτική περίθαλψη των Ελλήνων πολιτών, επωμιζόμενη έναν διαρκώς αυξανόμενο και δυσβάστακτο όγκο υποχρεωτικών επιστροφών. Η συμβολή αυτή έχει διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα που χρειάζονται, όταν τα χρειάζονται, παρά το γεγονός ότι το βάρος που μετακυλίεται στις εταιρείες, έχει υπερβεί κάθε όριο». Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, ο αναπληρωτής πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας και ο γενικός διευθυντής, κ. Μιχάλης Χειμώνας.
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Ειδικότερα, σε επιστολή που απέστειλε ο ΣΦΕΕ προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, τον υπουργό, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και την αναπληρώτρια κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υπουργό Επικρατείας, κ. Άκη Σκέρτσο, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «εδώ και χρόνια η φαρμακοβιομηχανία στηρίζει στην πράξη τη φαρμακευτική περίθαλψη των Ελλήνων πολιτών, επωμιζόμενη έναν διαρκώς αυξανόμενο και δυσβάστακτο όγκο υποχρεωτικών επιστροφών. Η συμβολή αυτή έχει διασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα που χρειάζονται, όταν τα χρειάζονται, παρά το γεγονός ότι το βάρος που μετακυλίεται στις εταιρείες, έχει υπερβεί κάθε όριο». Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, ο αναπληρωτής πρόεδρος, κ. Κωνσταντίνος Παναγούλιας και ο γενικός διευθυντής, κ. Μιχάλης Χειμώνας.
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