5 βήματα πρόληψης του καρκίνου – Τι ισχύει για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Το κάπνισμα αποτελεί τον σημαντικότερο τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για την πρόληψη των νεοπλασιών - Ο Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Αγίου Σάββα, κ. Μιχαήλ Νικολάου μιλά για τα βασικότερα βήματα πρόληψης του καρκίνου