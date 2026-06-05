5 βήματα πρόληψης του καρκίνου – Τι ισχύει για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
YGEIAMOU.GR
Ηλεκτρονικό τσιγάρο Καρκίνος Μιχάλης Νικολάου ΟΙΚΟΘΕΝ

5 βήματα πρόληψης του καρκίνου – Τι ισχύει για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Το κάπνισμα αποτελεί τον σημαντικότερο τροποποιήσιμο παράγοντα κινδύνου για την πρόληψη των νεοπλασιών - Ο Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Αγίου Σάββα, κ. Μιχαήλ Νικολάου μιλά για τα βασικότερα βήματα πρόληψης του καρκίνου

5 βήματα πρόληψης του καρκίνου – Τι ισχύει για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Απειλή που μας αφορά όλους αποτελεί ο καρκίνος, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής. Ενα σημαντικό ποσοστό των καρκίνων σχετίζεται με τον τρόπο ζωής και η κακή συνήθεια του καπνίσματος είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου.

«Αν πρέπει να ξεχωρίσω πέντε βασικά σημεία πρόληψης, θα αναφερόμουν στη διακοπή του καπνίσματος, στην ενίσχυση της μεσογειακής διατροφής, στην έναρξη της άσκησης, στον έλεγχο του βάρους και στη συμμετοχή σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου, σε συνάρτηση με την ηλικία», σημειώνει στο ygeiamou ο Παθολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής της Α΄ Παθολογικής Κλινικής του Αγίου Σάββα, κ. Μιχαήλ Νικολάου.

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Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
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