Οστεοπόρωση: Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες – Ποιοι άνδρες πρέπει να κάνουν μέτρηση οστικής πυκνότητας
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Metropolitan Hospital Αλέξανδρος Δασούλας Κάταγμα Οστεοπόρωση

Οστεοπόρωση: Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες – Ποιοι άνδρες πρέπει να κάνουν μέτρηση οστικής πυκνότητας

Ο κ. Αλέξανδρος Δασούλας, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital, εξηγεί ότι η πρόληψη και ο έγκαιρος έλεγχος οστικής πυκνότητας των ανδρών μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών καταγμάτων, ιδιαίτερα στο ισχίο - Ποιοι άνδρες πρέπει να εξεταστούν

Οστεοπόρωση: Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες – Ποιοι άνδρες πρέπει να κάνουν μέτρηση οστικής πυκνότητας
ygeiamou.gr team
Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το ποσοστό ανδρικής οστεοπόρωσης είναι ιδιαίτερα υψηλό στον γενικό πληθυσμό και δυστυχώς αυτό το σημαντικά υψηλό ποσοστό παραμένει αδιάγνωστο, ενώ οι πάσχοντες ζητούν τη βοήθεια του ιατρού μόνο όταν η πάθηση έχει φτάσει στο τελικό στάδιο, δηλαδή στο κάταγμα.

Το κάταγμα στο ισχίο που συμβαίνει συχνά στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και καταλήγει συνήθως σε μεγάλα χειρουργεία, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην εκτεταμένη οστεοπόρωση.

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ygeiamou.gr team
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