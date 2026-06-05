Οστεοπόρωση: Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες – Ποιοι άνδρες πρέπει να κάνουν μέτρηση οστικής πυκνότητας

Ο κ. Αλέξανδρος Δασούλας, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital, εξηγεί ότι η πρόληψη και ο έγκαιρος έλεγχος οστικής πυκνότητας των ανδρών μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών καταγμάτων, ιδιαίτερα στο ισχίο - Ποιοι άνδρες πρέπει να εξεταστούν