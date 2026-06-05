Οστεοπόρωση: Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες – Ποιοι άνδρες πρέπει να κάνουν μέτρηση οστικής πυκνότητας
Οστεοπόρωση: Δεν αφορά μόνο τις γυναίκες – Ποιοι άνδρες πρέπει να κάνουν μέτρηση οστικής πυκνότητας
Ο κ. Αλέξανδρος Δασούλας, Διευθυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan Hospital, εξηγεί ότι η πρόληψη και ο έγκαιρος έλεγχος οστικής πυκνότητας των ανδρών μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών καταγμάτων, ιδιαίτερα στο ισχίο - Ποιοι άνδρες πρέπει να εξεταστούν
Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το ποσοστό ανδρικής οστεοπόρωσης είναι ιδιαίτερα υψηλό στον γενικό πληθυσμό και δυστυχώς αυτό το σημαντικά υψηλό ποσοστό παραμένει αδιάγνωστο, ενώ οι πάσχοντες ζητούν τη βοήθεια του ιατρού μόνο όταν η πάθηση έχει φτάσει στο τελικό στάδιο, δηλαδή στο κάταγμα.
Το κάταγμα στο ισχίο που συμβαίνει συχνά στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και καταλήγει συνήθως σε μεγάλα χειρουργεία, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην εκτεταμένη οστεοπόρωση.
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Το κάταγμα στο ισχίο που συμβαίνει συχνά στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και καταλήγει συνήθως σε μεγάλα χειρουργεία, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην εκτεταμένη οστεοπόρωση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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