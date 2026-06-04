Όραση: Με ποιον τρόπο ο εμβολιασμός προστατεύει (και) τα μάτια μας – Τα σημαντικά εμβόλια

Τα εμβόλια μας προστατεύουν από πολλές ασθένειες που συχνά έχουν επικίνδυνες επιπλοκές, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αναπτυχθούν και στα μάτια, προκαλώντας σοβαρά οφθαλμικά προβλήματα