Όραση: Με ποιον τρόπο ο εμβολιασμός προστατεύει (και) τα μάτια μας – Τα σημαντικά εμβόλια
Όραση: Με ποιον τρόπο ο εμβολιασμός προστατεύει (και) τα μάτια μας – Τα σημαντικά εμβόλια
Τα εμβόλια μας προστατεύουν από πολλές ασθένειες που συχνά έχουν επικίνδυνες επιπλοκές, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να αναπτυχθούν και στα μάτια, προκαλώντας σοβαρά οφθαλμικά προβλήματα
Οι περισσότεροι συνδέουν τον εμβολιασμό με την πρόληψη σοβαρών λοιμώξεων και των επιπλοκών τους στο αναπνευστικό, το νευρικό ή το καρδιαγγειακό σύστημα. Ωστόσο, μια λιγότερο γνωστή πτυχή της προστασίας που προσφέρουν τα εμβόλια αφορά την υγεία των ματιών και τη διατήρηση της όρασης.
Επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Vaccine συγκεντρώνει τα διαθέσιμα δεδομένα για τις οφθαλμικές επιπλοκές λοιμωδών νοσημάτων που μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού κυρίως στην παιδική ηλικία, αλλά και την ενήλικη ζωή. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αρκετές από αυτές τις λοιμώξεις έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν βλάβες σε διάφορες δομές του οφθαλμού, από τον επιπεφυκότα και τον κερατοειδή έως τον αμφιβληστροειδή και το οπτικό νεύρο.
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Επιστημονική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Vaccine συγκεντρώνει τα διαθέσιμα δεδομένα για τις οφθαλμικές επιπλοκές λοιμωδών νοσημάτων που μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού κυρίως στην παιδική ηλικία, αλλά και την ενήλικη ζωή. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αρκετές από αυτές τις λοιμώξεις έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν βλάβες σε διάφορες δομές του οφθαλμού, από τον επιπεφυκότα και τον κερατοειδή έως τον αμφιβληστροειδή και το οπτικό νεύρο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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