Δράση πρόληψης για τον καρκίνο του δέρματος στο Δημαρχείο Αμαρουσίου
Στο πλαίσιο της δράσης (Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Μαΐου 2026) θα πραγματοποιηθεί δωρεάν χαρτογράφηση σπίλων
Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου και η Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Μέριμνας επί Θεμάτων Προληπτικής Ιατρικής Κατερίνα Βουρλάκη προσκαλούν τους πολίτες στη Δράση Πρόληψης για τον Καρκίνο του Δέρματος, με θέμα: «Άσε τον γιατρό να “διαβάσει” το δέρμα σου», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα).
Στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθεί δωρεάν χαρτογράφηση σπίλων, σε συνεργασία με εθελοντές ειδικούς δερματολόγους, με στόχο την πρόληψη, την ενημέρωση και την έγκαιρη διάγνωση περιστατικών καρκίνου του δέρματος.
