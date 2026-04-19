Γνωστό φάρμακο για την πίεση «σύμμαχος» της αντικαρκινικής θεραπείας – Τι δείχνει νέα μελέτη
Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού φαίνεται να είναι το «κλειδί» πίσω από τη νέα θεραπευτική ιδιότητα ενός ήδη γνωστού αντιυπερτασικού φαρμάκου

Κλέλια Γιαρίμογλου
Ένα φάρμακο που λαμβάνεται ευρέως για την αρτηριακή πίεση ενδέχεται να ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα ορισμένων θεραπειών κατά του καρκίνου, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal for ImmunoTherapy of Cancer.

Οι ερευνητές από το Dartmouth Cancer Center διαπίστωσαν ότι η τελμισαρτάνη – η δραστική ουσία που ανήκει στην κατηγορία των ανταγωνιστών υποδοχέων αγγειοτενσίνης II (ARBs) – μπορεί να ενισχύσει τη δράση του αντικαρκινικού φαρμάκου ολαπαρίμπη (olaparib), αυξάνοντας την ικανότητά του να καταστρέφει καρκινικά κύτταρα.

