Το τρόφιμο που βοηθά τα παιδιά να κοιμούνται το βράδυ – Χωρίς να ξυπνούν
Το τρόφιμο που βοηθά τα παιδιά να κοιμούνται το βράδυ – Χωρίς να ξυπνούν
Ο ύπνος των μωρών είναι συχνά μια πρόκληση για τους γονείς. Μια νέα μελέτη, όμως, δείχνει ότι η λύση ίσως βρίσκεται στο πιάτο τους - Δείτε τι πρέπει να προσθέσετε
Μπορεί ένα μωρό να κοιμάται όλη τη νύχτα, χωρίς να ξυπνάει; Για πολλούς γονείς, το σενάριο αυτό μοιάζει με έναν άπιαστο στόχο. Κι όμως, πρόσφατη έρευνα από τη Νέα Ζηλανδία διερευνά αν μια απλή διατροφική επιλογή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του ύπνου των βρεφών. Τα σχετικά ευρήματα, που δημοσιεύονται στο Nutritional Neuroscience, υποστηρίζουν ότι η kūmara -ένα είδος γλυκοπατάτας- μπορεί να επηρεάσει τα μοτίβα ύπνου των βρεφών στα πρώτα στάδια της εισαγωγής στέρεων τροφών.
Ένα παραδοσιακό φαγητό με σύγχρονο ενδιαφέρον
Η γλυκοπατάτα έχει προσελκύσει εδώ και καιρό το επιστημονικό ενδιαφέρον για τα πιθανά οφέλη της για την υγεία. Είναι φυσικά πλούσια σε ανθεκτικό άμυλο, ένα είδος υδατάνθρακα που υποστηρίζει τα ευεργετικά βακτήρια του εντέρου. Επειδή το εντερικό μικροβίωμα συμμετέχει στη ρύθμιση των ορμονών που σχετίζονται με τον ύπνο, οι ερευνητές έχουν αρχίσει να διερευνούν εάν τα πρεβιοτικά τρόφιμα, όπως η γλυκοπατάτα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου – ειδικά των βρεφών.
Ένα παραδοσιακό φαγητό με σύγχρονο ενδιαφέρον
Η γλυκοπατάτα έχει προσελκύσει εδώ και καιρό το επιστημονικό ενδιαφέρον για τα πιθανά οφέλη της για την υγεία. Είναι φυσικά πλούσια σε ανθεκτικό άμυλο, ένα είδος υδατάνθρακα που υποστηρίζει τα ευεργετικά βακτήρια του εντέρου. Επειδή το εντερικό μικροβίωμα συμμετέχει στη ρύθμιση των ορμονών που σχετίζονται με τον ύπνο, οι ερευνητές έχουν αρχίσει να διερευνούν εάν τα πρεβιοτικά τρόφιμα, όπως η γλυκοπατάτα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα του ύπνου – ειδικά των βρεφών.
