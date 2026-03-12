Μέλι: Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στα ανθεκτικά μικρόβια
Μέλι: Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στα ανθεκτικά μικρόβια

Το μέλι δεν είναι μόνο ένα φυσικό γλυκαντικό. Έρευνα δείχνει ότι διαθέτει ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, ακόμη και απέναντι σε βακτήρια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά

Μαρία Κοτοπούλη
Πολύ πριν από την εποχή των αντιβιοτικών, οι θεραπευτές της αρχαιότητας στρέφονταν σε ένα φυσικό υλικό για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων και την επούλωση τραυμάτων: το μέλι. Σήμερα, χιλιάδες χρόνια μετά, η επιστήμη φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η επιλογή τους μόνο τυχαία δεν ήταν.

Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι το μέλι διαθέτει ισχυρές αντιμικροβιακές ιδιότητες, ικανές να εξουδετερώνουν ή να αναστέλλουν ένα ευρύ φάσμα βακτηρίων, ακόμη και στελεχών που έχουν αναπτύξει αντοχή στα αντιβιοτικά. Σε μια εποχή όπου η μικροβιακή αντοχή εξελίσσεται σε μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία, η ανακάλυψη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

