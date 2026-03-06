Σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός – Οδηγίες αντιμετώπισης για γονείς και παιδιά
Σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός – Οδηγίες αντιμετώπισης για γονείς και παιδιά

Το «Μαζί για το Παιδί» δίνει χρήσιμες συμβουλές σε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού σε όλα τα περιβάλλοντα

Σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός – Οδηγίες αντιμετώπισης για γονείς και παιδιά
Ο όρος εκφοβισμός περιγράφει την σωματική, ψυχοσυναισθηματική ή και λεκτική κακοποίηση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων σε κάποιο κοινωνικό πλαίσιο. Δεν απαντάται μόνο στο σχολικό περιβάλλον αλλά βρίσκεται σε όλα τα κοινωνικά πλαίσια ανεξαρτήτου ηλικίας.

Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να εκδηλωθεί λεκτικά με υποτιμητικά σχόλια, χλευασμούς, βρισιές κ.ά., ψυχοσυναισθηματικά όπως για παράδειγμα με την περιθωριοποίηση ενός ατόμου ή ομάδας ατόμων, την απομόνωση την απόρριψη, και τέλος, σωματικά με σπρωξίματα, χειροδικίες, κλοπές κ.ά.

Μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια παίρνει η μορφή του διαδικτυακού εκφοβισμού, μιας και το διαδίκτυο είναι ένας χώρος όπου οι περισσότεροι και πρωτίστως οι έφηβοι περνάνε ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

