Νέες θεραπείες για σπάνιες παθήσεις – Όταν η καινοτομία συναντά τη σπανιότητα

Η επανάσταση της γονιδιακής θεραπείας και του CRISPR/Cas9, οι πρώτες εγκεκριμένες εφαρμογές στην Ευρώπη και οι προοπτικές για το επόμενο κύμα καινοτομίας - Η κυρία Μαρία Γαζούλη, Καθηγήτρια Βιολογίας-Γενετικής-Νανοϊατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ. Εθνική Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προηγμένων Θεραπειών (CAT) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) αναλύει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε