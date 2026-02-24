Ποια είναι τα καλύτερα φρούτα για την υγεία μας – 9 top επιλογές για καρδιά, έντερο και δέρμα
Εννέα προτάσεις φρούτων με διαφορετικό προφίλ: με φυτικές ίνες, βιταμίνη C, αντιοξειδωτικά ή ακόμη και καλά λιπαρά - Η επιλογή που σας καλύπτει
Τα φρούτα θεωρούνται τα «γλυκά» της φύσης, αλλά δεν είναι όλα ίδια ως προς τα θρεπτικά τους πλεονεκτήματα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά τουλάχιστον 400 γρ φρούτων και λαχανικών ημερησίως (περίπου 5 μερίδες των 80 γρ), καθώς η συστηματική κατανάλωσή τους συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και ορισμένων μορφών καρκίνου.
Ιδανικά προτιμώνται φρέσκα. Ωστόσο, στη συνολική πρόσληψη μπορούν να αποδειχθούν ισχυροί σύμμαχοι και τα κατεψυγμένα, τα αποξηραμένα αλλά και οι χυμοί τους. Το «κλειδί» παραμένει η ποικιλία και η μέτρια ποσότητα, ώστε να αποφεύγονται οι πεπτικές ενοχλήσεις. Ας δούμε μερικές από τις πιο υγιεινές προτάσεις, σύμφωνα με το Euronews Health.
