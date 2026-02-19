Γιατί τα φύκια επιστρέφουν δυναμικά στη διατροφή μας – Τα οφέλη και οι παγίδες
Γιατί τα φύκια επιστρέφουν δυναμικά στη διατροφή μας – Τα οφέλη και οι παγίδες

Από την Ιαπωνία μέχρι την Κορέα και την Ιρλανδία, τα φύκια πρωταγωνιστούν σε αρκετές κουζίνες. Πόσο αξίζει, όμως, να τους δώσουμε μια ευκαιρία;

Μαρία Κοτοπούλη
Πριν την έλευση του ίντερνετ -και δη των social media- η ιδέα και μόνο του φυκιού σε ένα πιάτο φάνταζε για κάποιους αποκρουστική. Κι όμως, τα φύκια χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια σε διαφορετικούς πολιτισμούς και πλέον αξίζει να τους δώσουμε μια ευκαιρία, χάρη στα πολύτιμα συστατικά τους.

Αυτό γιατί τα φύκια είναι πλούσια σε ζωτικά μέταλλα και θρεπτικά συστατικά. Αν και οι κουζίνες της Ανατολής είναι πιθανώς οι πιο γνωστές για τις λιχουδιές με φύκια, όπως η Ιαπωνία και η Κορέα, τα φύκια έχουν βαθιές ρίζες και στην Ευρώπη. Στην Ιρλανδία και τη Σκωτία, το dulse καταναλώνεται εδώ και καιρό αποξηραμένο ή τηγανητό. Στην Ισλανδία χρησιμοποιούν το carrageen moss σε επιδόρπια.

Μαρία Κοτοπούλη
