Υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Επικίνδυνα για αυτοάνοσα, καρκίνο, δερματοπάθειες – Ένας καθηγητής εξηγεί
Την ευρεία επίπτωση των υπερ-επεξεργασμένων τροφών στην υγεία και τη σχέση τους με σοβαρές νόσους όπως αυτοάνοσα και καρκίνο, εξηγεί ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων ΠΑΔΑ
*Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, καθηγητής Τεχνολογίας, Ασφάλειας και Ανάπτυξης Λειτουργικών Τροφίμων και Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Οι υπερ-επεξεργασμένες τροφές (Ultra-Processed Foods, UPFs) αποτελούν μία από τις πλέον διαδεδομένες κατηγορίες τροφίμων στη σύγχρονη διατροφή. Ο όρος UPFs εισήχθη και κατηγοριοποιήθηκε με το NOVA classification system, το οποίο ταξινομεί τα τρόφιμα με βάση το βαθμό βιομηχανικής επεξεργασίας τους και την παρουσία συνθετικών ή πρόσθετων συστατικών (Monteiro et al., 2019).
Τα UPFs διακρίνονται από την ύπαρξη συνθετικών συστατικών, χημικών πρόσθετων, επεξεργασμένων υδατανθράκων, trans λιπαρών και υψηλών επιπέδων νατρίου και σακχάρων. Συχνά, έχουν υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, χαμηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και επηρεάζουν δυσμενώς τη μικροβιακή ισορροπία του εντέρου και τις φλεγμονώδεις διαδικασίες στον οργανισμό (Zinöcker & Lindseth, 2018).
