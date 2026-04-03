Πυγμαχία: Ισχυρό αντιυπερτασικό η προπόνηση σε σάκο – Ρίχνει την πίεση σε 6 εβδομάδες
Νέοι ενήλικες με πρώιμη υπέρταση που προπονούνταν τρεις φορές την εβδομάδα παρουσίασαν σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης
Μόλις έξι εβδομάδες προπόνησης με σάκο, τρεις φορές την εβδομάδα, φαίνεται ότι αρκούν για να μειωθεί σημαντικά η αρτηριακή πίεση σε νέους ενήλικες με πρώιμη υπέρταση. Αυτό δείχνει νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ελ Πάσο, η οποία ενισχύει την άποψη ότι η πυγμαχία θα μπορούσε να αποτελέσει μια πρακτική και αποτελεσματική μορφή άσκησης για την αντιμετώπιση ενός από τους βασικότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.
Η υψηλή αρτηριακή πίεση παραμένει η κυριότερη αιτία για καρδιακά επεισόδια και εγκεφαλικά, που ευθύνονται συνολικά για περισσότερους από 17 εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως κάθε χρόνο. Στους νεότερους ενήλικες, ωστόσο, το πρόβλημα συχνά περνά απαρατήρητο: οι τιμές μπορεί να έχουν ήδη μπει στη «ζώνη προειδοποίησης», χωρίς ακόμη να απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, αλλά με σαφή επιβάρυνση για την υγεία.
