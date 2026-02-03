Αντίστροφη μέτρηση για την δωρεάν παραλαβή ακριβών φαρμάκων από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Την άλλη εβδομάδα η νέα υπηρεσία

Σε ειδική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ οι ασθενείς θα δηλώνουν σε ποιο φαρμακείο επιθυμούν να παραλάβουν το φάρμακό τους και θα ενημερώνονται για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για αυτό