Αντίστροφη μέτρηση για την δωρεάν παραλαβή ακριβών φαρμάκων από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Την άλλη εβδομάδα η νέα υπηρεσία
Σε ειδική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ οι ασθενείς θα δηλώνουν σε ποιο φαρμακείο επιθυμούν να παραλάβουν το φάρμακό τους και θα ενημερώνονται για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για αυτό
«Διά χειρός φαρμακοποιού» θα παραλαμβάνουν από την άλλη εβδομάδα τα φάρμακά τους δεκάδες χιλιάδες πολίτες με χρόνιες και σοβαρές παθήσεις. Tα λεγόμενα και «ακριβά φάρμακα», τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), μπαίνουν και στα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας έπειτα από πολύμηνη προεργασία του υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ), στοχεύοντας στη διευκόλυνση των πολιτών σε ό,τι αφορά ένα τόσο σημαντικό πεδίο για την καθημερινότητά τους ως ασθενών. Προσφέρεται, έτσι, ακόμη μία επιλογή στους ασθενείς που εξυπηρετούνται σήμερα είτε από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ είτε από την υπηρεσία της κατ’ οίκον διανομής των ΦΥΚ, ενώ και αυτή η πρόσβαση θα είναι δωρεάν για τους πολίτες.
Για «μία ακόμη μεγάλη δράση του υπουργείου Υγείας» μίλησε χθες στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, εξηγώντας πως «θα μειώσει την ταλαιπωρία των ασθενών και θα αλλάξει -και αυτή η δράση όπως και όλες οι δράσεις του προγράμματος Προλαμβάνω- την εικόνα του πεδίου της Υγείας, θα κάνει τη διαδρομή μας σε αυτό πιο ανθρώπινη και πιο ομαλή».
