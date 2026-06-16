Μεγάλες ανισότητες στην παγκόσμια αιμοδοσία καταγράφει ο ΠΟΥ
Μεγάλες ανισότητες στην παγκόσμια αιμοδοσία καταγράφει ο ΠΟΥ
Το 36% των αιμοδοσιών συλλέγεται στις πλουσιότερες χώρες, όπου ζει μόλις το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού - Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)
Παρόλο που η μετάγγιση αίματος σώζει ζωές, εκατομμύρια ασθενείς εξακολουθούν να μην έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε ασφαλές και επαρκές αίμα.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η διαθεσιμότητα του αίματος και των παραγώγων του παραμένει εξαιρετικά άνιση, με τις χώρες υψηλού εισοδήματος να συγκεντρώνουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων.
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Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η διαθεσιμότητα του αίματος και των παραγώγων του παραμένει εξαιρετικά άνιση, με τις χώρες υψηλού εισοδήματος να συγκεντρώνουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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