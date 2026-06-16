Μεγάλες ανισότητες στην παγκόσμια αιμοδοσία καταγράφει ο ΠΟΥ
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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Αίμα Αιμοδοσία

Μεγάλες ανισότητες στην παγκόσμια αιμοδοσία καταγράφει ο ΠΟΥ

Το 36% των αιμοδοσιών συλλέγεται στις πλουσιότερες χώρες, όπου ζει μόλις το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού - Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)

Μεγάλες ανισότητες στην παγκόσμια αιμοδοσία καταγράφει ο ΠΟΥ
ygeiamou.gr team
Παρόλο που η μετάγγιση αίματος σώζει ζωές, εκατομμύρια ασθενείς εξακολουθούν να μην έχουν έγκαιρη πρόσβαση σε ασφαλές και επαρκές αίμα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η διαθεσιμότητα του αίματος και των παραγώγων του παραμένει εξαιρετικά άνιση, με τις χώρες υψηλού εισοδήματος να συγκεντρώνουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος των παγκόσμιων αποθεμάτων.

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ygeiamou.gr team
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