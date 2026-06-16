Μεγάλες ανισότητες στην παγκόσμια αιμοδοσία καταγράφει ο ΠΟΥ

Το 36% των αιμοδοσιών συλλέγεται στις πλουσιότερες χώρες, όπου ζει μόλις το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού - Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)