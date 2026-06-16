Γονείς: Μην παίρνετε smartphone στο παιδί πριν τα 13 χρόνια – Τι δείχνουν οι έρευνες

Νέα έρευνα αποκαλύπτει την ηλικία - ορόσημο που μοιάζει ασφαλέστερη για τη χρήση smartphones από παιδιά και εφήβους, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι τα όρια στη χρήση παραμένουν ζωτικής σημασίας