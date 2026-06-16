Γονείς: Μην παίρνετε smartphone στο παιδί πριν τα 13 χρόνια – Τι δείχνουν οι έρευνες
Γονείς: Μην παίρνετε smartphone στο παιδί πριν τα 13 χρόνια – Τι δείχνουν οι έρευνες
Νέα έρευνα αποκαλύπτει την ηλικία - ορόσημο που μοιάζει ασφαλέστερη για τη χρήση smartphones από παιδιά και εφήβους, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι τα όρια στη χρήση παραμένουν ζωτικής σημασίας
Τα παιδιά δεν πρέπει να αποκτούν smartphone πριν από την ηλικία των 13 ετών. Αυτό υποστηρίζει νέα έρευνα υπό την ηγεσία του Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με την οποία η απόκτηση κινητού τηλεφώνου μετά από αυτό το ηλικιακό όριο φαίνεται ασφαλέστερη για την ψυχική υγεία των παιδιών. Και τότε, ωστόσο, οι γονείς πρέπει να θέτουν όρια στον χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στην οθόνη, τόνισε ο Ran Barzilay, ψυχίατρος εφήβων.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ειδικότερα, ότι τα παιδιά που απέκτησαν smartphone μετά τα 13 έτη δεν ενίσχυαν τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης ή παχυσαρκίας. Ήταν, όμως, πιο πιθανό να αναφέρουν προβλήματα ύπνου. Προηγούμενη έρευνα της ομάδας διαπίστωσε ότι τα παιδιά που έλαβαν smartphone στην ηλικία των 12 ετών αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο κακού ύπνου, κατάθλιψης και παχυσαρκίας. Αυτοί οι κίνδυνοι υπερδιπλασιάστηκαν όταν τα παιδιά περνούσαν περισσότερες από 5 ώρες την ημέρα στα τηλέφωνά τους.
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Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ειδικότερα, ότι τα παιδιά που απέκτησαν smartphone μετά τα 13 έτη δεν ενίσχυαν τον κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης ή παχυσαρκίας. Ήταν, όμως, πιο πιθανό να αναφέρουν προβλήματα ύπνου. Προηγούμενη έρευνα της ομάδας διαπίστωσε ότι τα παιδιά που έλαβαν smartphone στην ηλικία των 12 ετών αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο κακού ύπνου, κατάθλιψης και παχυσαρκίας. Αυτοί οι κίνδυνοι υπερδιπλασιάστηκαν όταν τα παιδιά περνούσαν περισσότερες από 5 ώρες την ημέρα στα τηλέφωνά τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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