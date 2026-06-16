Η ηλικία του πατέρα «δυναμιτίζει» την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης

Νέα μελέτη αναδεικνύει τον ρόλο της ηλικίας του πατέρα στην έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, δείχνοντας ότι η ηλικία άνω των 45 ετών, ακόμη και με ωάρια από νεαρές δότριες, συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά ζώντων γεννήσεων