Η ηλικία του πατέρα «δυναμιτίζει» την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης
Η ηλικία του πατέρα «δυναμιτίζει» την επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης
Νέα μελέτη αναδεικνύει τον ρόλο της ηλικίας του πατέρα στην έκβαση της εξωσωματικής γονιμοποίησης, δείχνοντας ότι η ηλικία άνω των 45 ετών, ακόμη και με ωάρια από νεαρές δότριες, συνδέεται με χαμηλότερα ποσοστά ζώντων γεννήσεων
*Γράφει ο κ. Κωνσταντίνος Δημητρούλης, Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος και Ειδικός Ιατρός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Μια νέα διεθνής μελέτη, που παρουσιάστηκε στο 41ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), αποκαλύπτει ότι οι κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης στους οποίους ο άνδρας είναι άνω των 45 ετών συνοδεύονται από σημαντικά αυξημένο κίνδυνο αποβολής και χαμηλότερα ποσοστά ζώντων γεννήσεων – ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται ωάρια από νεαρές δότριες.
Απομονώνοντας την επίδραση μόνο της ηλικίας του πατέρα, μέσω της αποκλειστικής χρήσης ωαρίων από νεαρές δότριες, η μελέτη παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι η ηλικία του άνδρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπαραγωγική επιτυχία, αμφισβητώντας τη συνηθισμένη αντίληψη ότι η ηλικία του σπέρματος έχει μικρή σημασία μετά τη γονιμοποίηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια νέα διεθνής μελέτη, που παρουσιάστηκε στο 41ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), αποκαλύπτει ότι οι κύκλοι εξωσωματικής γονιμοποίησης στους οποίους ο άνδρας είναι άνω των 45 ετών συνοδεύονται από σημαντικά αυξημένο κίνδυνο αποβολής και χαμηλότερα ποσοστά ζώντων γεννήσεων – ακόμη και όταν χρησιμοποιούνται ωάρια από νεαρές δότριες.
Απομονώνοντας την επίδραση μόνο της ηλικίας του πατέρα, μέσω της αποκλειστικής χρήσης ωαρίων από νεαρές δότριες, η μελέτη παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι η ηλικία του άνδρα παίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπαραγωγική επιτυχία, αμφισβητώντας τη συνηθισμένη αντίληψη ότι η ηλικία του σπέρματος έχει μικρή σημασία μετά τη γονιμοποίηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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