Τα 16 είδη που πρέπει να έχει το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου – Μέχρι πότε πρέπει να το έχουν έτοιμο οι οδηγοί
Τα 16 είδη που πρέπει να έχει το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου – Μέχρι πότε πρέπει να το έχουν έτοιμο οι οδηγοί
Όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, πλην των δικύκλων υποχρεούνται να φέρουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών το οποίο περιέχει υγειονομικό υλικό, κατάλληλο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης
Παράταση δόθηκε στην εφαρμογή του μέτρου «φαρμακείο αυτοκίνητου» που προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Νέα ημερομηνία ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς, χιλιάδες οδηγοί δεν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022.
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Νέα ημερομηνία ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς, χιλιάδες οδηγοί δεν έχουν προλάβει να προσαρμοστούν στις νέες προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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