«Πονοκέφαλος» οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία – 3 λύσεις από τον πρόεδρο των ακτινολόγων

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας επισημαίνει ότι για την ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων απαιτούνται υψηλότεροι μισθοί, καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και αλλαγές στις διαδικασίες στελέχωσης και υπηρεσίας υπαίθρου