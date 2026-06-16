«Πονοκέφαλος» οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία – 3 λύσεις από τον πρόεδρο των ακτινολόγων
«Πονοκέφαλος» οι κενές θέσεις στα νοσοκομεία – 3 λύσεις από τον πρόεδρο των ακτινολόγων
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας επισημαίνει ότι για την ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων απαιτούνται υψηλότεροι μισθοί, καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης και αλλαγές στις διαδικασίες στελέχωσης και υπηρεσίας υπαίθρου
Μια νέα προσπάθεια στελέχωσης των κενών σε ιατρικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία κάνει το Υπουργείο Υγείας. Αύριο, Τετάρτη, λήγει η προθεσμία αιτήσεων για τις 1.131 θέσεις που αφορούν στην πρόσληψη μόνιμων γιατρών. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται είναι εάν θα γεμίσουν οι θέσεις ή κάποιες θα κηρυχθούν πάλι άγονες, με αποτέλεσμα να αναζητούνται προσωρινές λύσεις, για παράδειγμα μέσω μετακινήσεων από τη μία περιοχή στην άλλη.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, μέχρι και την περασμένη Πέμπτη είχαν υποβληθεί 280 οριστικές αιτήσεις και υπήρχαν άλλες 1.200 σε εκκρεμότητα. «Πολλοί περιμένουν να πατήσουν το κουμπί λίγο πριν κλείσει η προθεσμία για να δουν πού είναι οι κενές θέσεις και να επιλέξουν βάσει των προτεραιοτήτων τους», ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας ότι το ενδιαφέρον δεν είναι χαμηλό.
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Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, μέχρι και την περασμένη Πέμπτη είχαν υποβληθεί 280 οριστικές αιτήσεις και υπήρχαν άλλες 1.200 σε εκκρεμότητα. «Πολλοί περιμένουν να πατήσουν το κουμπί λίγο πριν κλείσει η προθεσμία για να δουν πού είναι οι κενές θέσεις και να επιλέξουν βάσει των προτεραιοτήτων τους», ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Υγείας, σχολιάζοντας ότι το ενδιαφέρον δεν είναι χαμηλό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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