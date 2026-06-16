Γιατί μετά το αλκοόλ λιγουρευόμαστε πατατάκια και αλμυρά σνακ – Η κίνηση που σώζει
Γιατί μετά το αλκοόλ λιγουρευόμαστε πατατάκια και αλμυρά σνακ – Η κίνηση που σώζει
Νέα μελέτη δείχνει ότι το αλκοόλ μπορεί να ενισχύει την προτίμηση στις αλμυρές γεύσεις και να οδηγεί σε υπερκατανάλωση θερμίδων – Πώς οι πρωτεΐνες μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της όρεξης
Ένα ποτό συχνά φέρνει και τη λιγούρα για πατατάκια, ξηρούς καρπούς ή άλλα αλμυρά σνακ. Αν και πολλοί το αποδίδουν απλώς στην έλλειψη αυτοελέγχου μετά την κατανάλωση αλκοόλ, οι επιστήμονες φαίνεται πως έχουν μία διαφορετική εξήγηση.
Σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, η κατανάλωση αλκοόλ ενδέχεται να επηρεάζει τις διατροφικές προτιμήσεις, αυξάνοντας την επιθυμία για αλμυρές και γευστικά έντονες τροφές, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την προτίμηση για γλυκά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, η κατανάλωση αλκοόλ ενδέχεται να επηρεάζει τις διατροφικές προτιμήσεις, αυξάνοντας την επιθυμία για αλμυρές και γευστικά έντονες τροφές, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την προτίμηση για γλυκά.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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