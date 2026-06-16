Γιατί μετά το αλκοόλ λιγουρευόμαστε πατατάκια και αλμυρά σνακ – Η κίνηση που σώζει

Νέα μελέτη δείχνει ότι το αλκοόλ μπορεί να ενισχύει την προτίμηση στις αλμυρές γεύσεις και να οδηγεί σε υπερκατανάλωση θερμίδων – Πώς οι πρωτεΐνες μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της όρεξης