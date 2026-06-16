Μουντιάλ: Πότε η αγωνία του αγώνα απειλεί την καρδιά των φιλάθλων – Ποιοι να προσέχουν περισσότερο
Μουντιάλ: Πότε η αγωνία του αγώνα απειλεί την καρδιά των φιλάθλων – Ποιοι να προσέχουν περισσότερο
Η αγωνία ενός αγώνα μπορεί να ανεβάσει τους παλμούς όσο ένα σπριντ - Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο καθώς απολαμβάνουν τους αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου;
Για εκατομμύρια οπαδούς, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι κάτι περισσότερο από ένα τουρνουά. Είναι συγκίνηση, αγωνία, πανηγυρισμοί και απογοήτευση, όλα συμπυκνωμένα σε 90 λεπτά. Ωστόσο, για ορισμένους ανθρώπους, ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν καρδιακά προβλήματα, αυτή η «έκρηξη» ενθουσιασμού μπορεί να επιβαρύνει σοβαρά το καρδιαγγειακό σύστημα.
Οι καρδιολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα συναισθήματα -θετικά ή αρνητικά- μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες κινδύνου πρόκλησης καρδιαγγειακών επεισοδίων, ειδικά σε άτομα που είναι ήδη ευάλωτα. Ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό, μια σειρά πέναλτι ή η ένταση μιας απόφασης του VAR μπορούν όλα να οδηγήσουν το σώμα σε μια αυξημένη αντίδραση στο στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι καρδιολόγοι προειδοποιούν ότι τα έντονα συναισθήματα -θετικά ή αρνητικά- μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες κινδύνου πρόκλησης καρδιαγγειακών επεισοδίων, ειδικά σε άτομα που είναι ήδη ευάλωτα. Ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό, μια σειρά πέναλτι ή η ένταση μιας απόφασης του VAR μπορούν όλα να οδηγήσουν το σώμα σε μια αυξημένη αντίδραση στο στρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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