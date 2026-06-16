Breathwork: Η νέα τάση ευεξίας που κατακτά την Ελλάδα – Μπορεί μια ανάσα να διώξει το άγχος;
Breathwork: Η νέα τάση ευεξίας που κατακτά την Ελλάδα – Μπορεί μια ανάσα να διώξει το άγχος;
Από την Αθήνα και τα Χανιά μέχρι τη Σαμοθράκη, οι αναπνευστικές συνεδρίες είναι η νέα τάση ευεξίας. Πώς οι τεχνικές αναπνοής βοηθούν στη διαχείριση του άγχους και του στρες
*Γράφει ο Περικλής Ματσούκης
Αν νομίζατε ότι η γιόγκα και ο διαλογισμός είναι η τελευταία λέξη της ευεξίας, ίσως ήρθε η ώρα να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Το breathwork, η τέχνη του συνειδητού ελέγχου της αναπνοής, έχει μετατραπεί από εναλλακτική πρακτική σε πλήρες lifestyle trend, και η Ελλάδα δεν μένει πίσω.
Από τα στενά σοκάκια των Χανίων μέχρι τα rooftop studios της Αθήνας και τα καταπράσινα τοπία της Σαμοθράκης, οι «αναπνευστικές συνεδρίες» ή αλλιώς breathwork classes, γεμίζουν με κόσμο που αναζητά κάτι περισσότερο από μια απλή στιγμή χαλάρωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αν νομίζατε ότι η γιόγκα και ο διαλογισμός είναι η τελευταία λέξη της ευεξίας, ίσως ήρθε η ώρα να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Το breathwork, η τέχνη του συνειδητού ελέγχου της αναπνοής, έχει μετατραπεί από εναλλακτική πρακτική σε πλήρες lifestyle trend, και η Ελλάδα δεν μένει πίσω.
Από τα στενά σοκάκια των Χανίων μέχρι τα rooftop studios της Αθήνας και τα καταπράσινα τοπία της Σαμοθράκης, οι «αναπνευστικές συνεδρίες» ή αλλιώς breathwork classes, γεμίζουν με κόσμο που αναζητά κάτι περισσότερο από μια απλή στιγμή χαλάρωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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