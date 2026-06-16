Breathwork: Η νέα τάση ευεξίας που κατακτά την Ελλάδα – Μπορεί μια ανάσα να διώξει το άγχος;

Από την Αθήνα και τα Χανιά μέχρι τη Σαμοθράκη, οι αναπνευστικές συνεδρίες είναι η νέα τάση ευεξίας. Πώς οι τεχνικές αναπνοής βοηθούν στη διαχείριση του άγχους και του στρες