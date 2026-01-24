Εμανουέλ Μακρόν: Τι αποκαλύπτει οφθαλμίατρος για το κατακόκκινο μάτι του Γάλλου προέδρου

Η εικόνα του Γάλλου προέδρου στο Νταβός προκάλεσε ερωτήματα – Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την έντονη ερυθρότητα στο μάτι του - Ειδικός δίνει τις απαντήσεις