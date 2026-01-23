Ρυθμίστε την προπόνηση σύμφωνα με την ηλικία σας – Τι αλλάζει μετά τα 40 για τις γυναίκες
Ρυθμίστε την προπόνηση σύμφωνα με την ηλικία σας – Τι αλλάζει μετά τα 40 για τις γυναίκες
Οι ορμονικές μεταβολές επηρεάζουν άμεσα τον τρόπο με τον οποίο το σώμα ανταποκρίνεται στην άσκηση υψηλής έντασης - Η personal trainer, Σοφία Περδίκη διευκρινίζει τι πρέπει να προσέχουν οι γυναίκες άνω των 40
*Γράφει η personal trainer, Σοφία Περδίκη
Η άσκηση υψηλής έντασης αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο βελτίωσης της φυσικής κατάστασης. Ωστόσο, στις γυναίκες άνω των 40 ετών, η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ορμονικό και νευροενδοκρινικό περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζεται.
Η φυσιολογική γήρανση, σε συνδυασμό με τις ορμονικές μεταβολές της περιεμμηνόπαυσης και της εμμηνόπαυσης, διαφοροποιεί σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο το σώμα ανταποκρίνεται στα έντονα προπονητικά ερεθίσματα.
