Η ασφάλιση που προστατεύει την περιουσία, αποκαθιστά ζημιές και μειώνει τον ΕΝΦΙΑ

Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο κατοικίας, γιατί γίνεται ολοένα πιο αναγκαίο λόγω φυσικών κινδύνων και ποια είναι η διαδικασία για την έκπτωση στον φόρο