Η ασφάλιση που προστατεύει την περιουσία, αποκαθιστά ζημιές και μειώνει τον ΕΝΦΙΑ
Η ασφάλιση που προστατεύει την περιουσία, αποκαθιστά ζημιές και μειώνει τον ΕΝΦΙΑ
Τι καλύπτει ένα ασφαλιστήριο κατοικίας, γιατί γίνεται ολοένα πιο αναγκαίο λόγω φυσικών κινδύνων και ποια είναι η διαδικασία για την έκπτωση στον φόρο
Η ασφάλιση κατοικίας (περιουσίας) έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα σημαντική και, πλέον, αναγκαία επιλογή τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για ενοικιαστές. Προστατεύει την περιουσία και συμβάλλει στην αποκατάσταση ζημιών που μπορεί να προκύψουν από ένα απρόβλεπτο γεγονός. Την αξία της αναγνώρισε και το κράτος, παρέχοντας ως κίνητρο έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για κατοικίες που είναι ασφαλισμένες έναντι κινδύνων όπως σεισμός, πυρκαγιά και πλημμύρα – φαινόμενα που, όταν εκδηλωθούν, προκαλούν επιβεβαιωμένα ζημιές κάθε μεγέθους.
Η αναγκαιότητα της ασφάλισης «περιουσίας» αναδείχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ελλάδα – όπως και πολλές χώρες παγκοσμίως – βιώνει έντονα φυσικά και καιρικά φαινόμενα με καταστροφικές συνέπειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η αναγκαιότητα της ασφάλισης «περιουσίας» αναδείχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καθώς η Ελλάδα – όπως και πολλές χώρες παγκοσμίως – βιώνει έντονα φυσικά και καιρικά φαινόμενα με καταστροφικές συνέπειες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα