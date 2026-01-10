9 απλές κινήσεις για να κατακτήσουμε την ευτυχία το 2026
YGEIAMOU.GR
Ευτυχία

9 απλές κινήσεις για να κατακτήσουμε την ευτυχία το 2026

Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς απλές και καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν την ευεξία, οδήγωντας μας σε περισσότερες στιγμές ευτυχίας

9 απλές κινήσεις για να κατακτήσουμε την ευτυχία το 2026
Μαρία Κοτοπούλη
Ανεξάρτητα από τους όποιους στόχους κι αν έχετε για τη νέα χρονιά -ή και όχι- όλοι θέλουμε κάθε χρονιά της ζωής μας να είναι ευτυχισμένη, και προπάντων ψυχικά ήρεμη.

Αρκετές είναι οι επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι απλές στρατηγικές – δωρεάν και προσβάσιμες σε όλους – μπορούν να αυξήσουν την ευτυχία και να μειώσουν το στρες . Αυτές οι στρατηγικές δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, αλλά απαιτούν τη δική μας πρόθεση: λειτουργούν μόνο αν τις εφαρμόσουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης