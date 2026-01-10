9 απλές κινήσεις για να κατακτήσουμε την ευτυχία το 2026
Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς απλές και καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν το στρες και να βελτιώσουν την ευεξία, οδήγωντας μας σε περισσότερες στιγμές ευτυχίας
Ανεξάρτητα από τους όποιους στόχους κι αν έχετε για τη νέα χρονιά -ή και όχι- όλοι θέλουμε κάθε χρονιά της ζωής μας να είναι ευτυχισμένη, και προπάντων ψυχικά ήρεμη.
Αρκετές είναι οι επιστημονικές έρευνες που δείχνουν ότι απλές στρατηγικές – δωρεάν και προσβάσιμες σε όλους – μπορούν να αυξήσουν την ευτυχία και να μειώσουν το στρες . Αυτές οι στρατηγικές δεν χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, αλλά απαιτούν τη δική μας πρόθεση: λειτουργούν μόνο αν τις εφαρμόσουμε.
