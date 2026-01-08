Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι προτιμούν να αποκτήσουν σκύλο αντί να κάνουν παιδιά;
Γιατί όλο και περισσότεροι νέοι προτιμούν να αποκτήσουν σκύλο αντί να κάνουν παιδιά;
Τα νέα ζευγάρια συχνά ικανοποιούν το γονεϊκό τους ένστικτο με... έναν σκύλο. Για ποιο λόγο, όμως, όλο και περισσότεροι οδηγούνται σε αυτή την επιλογη; Νεότερη μελέτη δίνει την απάντηση
Οι σκύλοι αποτελούν τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου εδώ και αιώνες, πλάι στις οικογένειες, ως μια σημαντική… χνουδωτή προσθήκη. Παρόλα αυτά, τις τελευταίες δεκαετίες, από φίλοι έχουν πάρει τη θέση των… παιδιών, αφού πολλοί είναι οι νέοι που επιλέγουν να υιοθετήσουν έναν σκύλο από το να αποκτήσουν τα δικά τους παιδιά. Τι σημαίνει, όμως, αυτή η επιλογή για την κοινωνία μας και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την οικογένεια;
Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο European Psychologist, μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd υποστηρίζει ότι η παγκόσμια μείωση των γεννήσεων και η αύξηση των υιοθεσιών σκύλων συνδέονται μεταξύ τους. Παρότι οι σκύλοι δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τα παιδιά, μπορούν να προσφέρουν στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν το γονεϊκό ένστικτο χωρίς τις οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις που συνεπάγεται η ανατροφή ενός παιδιού.
