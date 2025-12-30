Η φροντίδα της καρδιάς ξεκινά από την παιδική ηλικία – Οι συνήθειες που την προστατεύουν
Η φροντίδα της καρδιάς ξεκινά από την παιδική ηλικία με καλές συνήθειες διατροφής, άσκησης και ύπνου εξηγεί ο κ. Βασίλειος Τσιριμπής, Διευθυντής Καρδιολόγος στο Metropolitan Hospital
Η πρόληψη που αφορά τις καρδιοπάθειες, δεν ξεκινά και δεν τελειώνει με μια απλή εξέταση. Βασικός στόχος είναι να υιοθετήσουν τα παιδιά έναν τρόπο ζωής και συνήθειες που θα ακολουθήσουν αργότερα και στην ενήλικη ζωή τους. Η διατροφή, η άσκηση και ο ύπνος από την παιδική ηλικία, είναι παράγοντες που οδηγούν σε μια υγιή ενήλικη ζωή.
Πόσο σημαντική είναι η διατροφή;
Είναι η πιο σημαντική υγιής συνήθεια, και την έχουμε ξεχάσει. Θα πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν να τρώνε ποικίλες τροφές από όλο το φάσμα των φρούτων, λαχανικών, των πρωτεϊνών καλής απορρόφησης, άπαχες πρωτεΐνες, αυγά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και ψάρι. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το να ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να αποφεύγουν τα επεξεργασμένα τρόφιμα και τη ζάχαρη. Μιλάμε για συνήθειες που δεν χτίζονται με μια εντολή, και χρειάζεται συνεχής, καθημερινή προσπάθεια ώστε να τις υιοθετήσουμε.
