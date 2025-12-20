Νέο 21δύναμο εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο – Προσφέρει έως 45% μεγαλύτερη προστασία

Η διευρυμένη οροτυπική κάλυψη του νέου 21δύναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου μεταφράζεται σε ουσιαστικό επιδημιολογικό και κλινικό όφελος, ιδιαίτερα για άτομα άνω των 65 ετών και ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα