Νέο 21δύναμο εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο – Προσφέρει έως 45% μεγαλύτερη προστασία
Η διευρυμένη οροτυπική κάλυψη του νέου 21δύναμου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου μεταφράζεται σε ουσιαστικό επιδημιολογικό και κλινικό όφελος, ιδιαίτερα για άτομα άνω των 65 ετών και ενήλικες με υποκείμενα νοσήματα
Μεγαλύτερη προστασία έναντι του πνευμονιόκοκκου προσφέρει το νέο 21δύναμο συζευγμένο εμβόλιο V116, σύμφωνα με στοιχεία μελέτης μαθηματικής μοντελοποίησης που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 34ου Πανελληνίου Πνευμονολογικού Συνεδρίου (17-21 Δεκεμβρίου 2025) που διεξάγεται στην Αθήνα.
Ο πνευμονιόκοκκος χαρακτηρίζεται ως «σιωπηλός» κίνδυνος για τους ηλικιωμένους και όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα. Παρά το γεγονός ότι, το 2018 καταγράφηκαν μόλις 42 περιστατικά διεισδυτικής πνευμονιοκοκκικής νόσου (ΔΠΝ) στην Ελλάδα – με δείκτη κοινοποίησης 0,4 ανά 100.000 πληθυσμού – οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πραγματική επιβάρυνση είναι πολύ μεγαλύτερη και τονίζουν την ανάγκη άμεσης πρόληψης μέσω εμβολιασμού.
