Αδυνατίζει ο έρωτας; Πρωτοποριακή έρευνα αποκαλύπτει την απροσδόκητη σχέση γάμου – παχυσαρκίας

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως οι δυνατές σχέσεις «μιλούν» στον εγκέφαλο και στο έντερο, επηρεάζοντας βάρος, όρεξη και μεταβολισμό

Κλέλια Γιαρίμογλου
Μία ισχυρή συναισθηματική σχέση – και ιδίως ένας ποιοτικός γάμος – ενδέχεται να λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στην παχυσαρκία, μέσα από έναν απρόσμενο βιολογικό μηχανισμό: τη σύνδεση εγκεφάλου και εντέρου.

Αυτό δείχνει νέα έρευνα του UCLA Health, η οποία αποκαλύπτει ότι η ποιότητα των προσωπικών σχέσεων μπορεί να επηρεάζει άμεσα το σωματικό βάρος και τις διατροφικές μας συμπεριφορές, μέσω του εγκεφάλου, του μεταβολισμού και της «ορμόνης της αγάπης», της ωκυτοκίνης.

