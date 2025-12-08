Το κατοικίδιο που αποτελεί πολύτιμο δώρο για την ψυχική υγεία των εφήβων
Παρότι αρκετοί γονείς είναι διστακτικοί στην υιοθεσία ενός σκύλου, στην πραγματικότητα θα κάνουν ένα σημαντικό «δώρο» για την ψυχική υγεία των εφήβων - Δείτε γιατί
Τα κατοικίδιά μας μας φροντίζουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο, μειώνοντας το άγχος απλά και μόνο με ένα χάδι. Ειδικά για τους σκύλους, αυτή η φροντίδα γίνεται με έναν μοναδικό τρόπο που ενδεχομένως να μην είχαμε σκεφτεί: μέσα από τα μικρόβια στο σώμα μας.
Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο iScience, οι σκύλοι προκαλούν αλλαγές στη σύνθεση των μικροοργανισμών που ζουν μέσα και πάνω στο σώμα μας, με αποτέλεσμα την αύξηση των πλεονεκτημάτων για την ψυχική υγεία.
