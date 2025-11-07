Βαλβίδες καρδιάς: Αποκατάστασης στένωσης και ανεπάρκειας με διακαθετηριακές λύσεις
Οι νέες επαναστατικές τεχνικές προσφέρουν ασφαλή και ανώδυνη αντιμετώπιση των παθήσεων των βαλβίδων της καρδιάς εξηγεί ο κ. Ευάγγελος Στεφανίδης, Καρδιολόγος - Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερήχων Καρδιάς, της Καρδιολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital
Η καρδιά μας αποτελεί το κέντρο της κυκλοφορίας του αίματος στο σώμα, γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να λειτουργεί σωστά. Ένα από τα βασικά της στοιχεία είναι οι τέσσερις βαλβίδες στο εσωτερικό της. Οι καρδιακές βαλβίδες διαχωρίζουν τις κοιλότητες της καρδιάς μεταξύ τους, αλλά και τη συνδέουν με τα μεγάλα αγγεία του σώματος. Ο ρόλος τους είναι να επιτρέπουν τη ροή του αίματος προς μία μόνο κατεύθυνση, ανοίγοντας και κλείνοντας αδιάκοπα και συγχρονισμένα — πάνω από 100.000 φορές το 24ωρο.
Χάρη σ’ αυτή τη λειτουργία, εξασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αίματος εντός της καρδιάς αλλά και προς το υπόλοιπο σώμα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, οι βαλβίδες μπορεί να εμφανίσουν δυσλειτουργίες.
