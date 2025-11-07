ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Σε ρυθμούς Μαραθωνίου η Αττική, οι δρόμοι που κλείνουν την Κυριακή - Αναλυτικά οι ώρες

Βαλβίδες καρδιάς: Αποκατάστασης στένωσης και ανεπάρκειας με διακαθετηριακές λύσεις
YGEIAMOU.GR
Καρδιά Metropolitan Hospital Ευάγγελος Στεφανίδης Καρδιακές βαλβίδες

Βαλβίδες καρδιάς: Αποκατάστασης στένωσης και ανεπάρκειας με διακαθετηριακές λύσεις

Οι νέες επαναστατικές τεχνικές προσφέρουν ασφαλή και ανώδυνη αντιμετώπιση των παθήσεων των βαλβίδων της καρδιάς εξηγεί ο κ. Ευάγγελος Στεφανίδης, Καρδιολόγος - Υπεύθυνος Εργαστηρίου Υπερήχων Καρδιάς, της Καρδιολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital

Βαλβίδες καρδιάς: Αποκατάστασης στένωσης και ανεπάρκειας με διακαθετηριακές λύσεις
ygeiamou.gr team
Η καρδιά μας αποτελεί το κέντρο της κυκλοφορίας του αίματος στο σώμα, γι’ αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να λειτουργεί σωστά. Ένα από τα βασικά της στοιχεία είναι οι τέσσερις βαλβίδες στο εσωτερικό της. Οι καρδιακές βαλβίδες διαχωρίζουν τις κοιλότητες της καρδιάς μεταξύ τους, αλλά και τη συνδέουν με τα μεγάλα αγγεία του σώματος. Ο ρόλος τους είναι να επιτρέπουν τη ροή του αίματος προς μία μόνο κατεύθυνση, ανοίγοντας και κλείνοντας αδιάκοπα και συγχρονισμένα — πάνω από 100.000 φορές το 24ωρο.

Χάρη σ’ αυτή τη λειτουργία, εξασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αίματος εντός της καρδιάς αλλά και προς το υπόλοιπο σώμα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, οι βαλβίδες μπορεί να εμφανίσουν δυσλειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης