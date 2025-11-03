Οι συχνές ιώσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού – Τι έδειξε μελέτη
Ανάλυση 155 μελετών δείχνει ότι κοινές ιώσεις, όπως η γρίπη και η Covid, μπορούν να πυροδοτήσουν σοβαρές καρδιαγγειακές επιπλοκές - Ποιες ομάδες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο
Παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι που νοσούν από Covid-19, εποχική γρίπη ή άλλη λοίμωξη αναρρώνουν πλήρως μέσα σε λίγες ημέρες, για ορισμένους η μόλυνση μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη. Νέα ευρεία ανάλυση δείχνει ότι ακόμη και οι «συνηθισμένοι» ιοί μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες εξέτασαν 155 μελέτες: από αυτές, οι 137 διερευνούσαν τη σχέση καρδιοπαθειών με τη λοίμωξη από Covid-19 ή/και γρίπη, ενώ οι υπόλοιπες 18 εξέταζαν την επίδραση δύο ή περισσότερων λοιμώξεων ταυτόχρονα. Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν και έρευνες για χρόνιες ιογενείς λοιμώξεις που επιμένουν για χρόνια στον οργανισμό, όπως ο ιός της ηπατίτιδας C και ο HIV. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American Heart Association.
