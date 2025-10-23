Γιατί οι νέοι επιλέγουν την αυτοκτονία ως λύση – Η ψυχολόγος απαντά

Η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου για τους νέους - Πώς μπορεί το περιβάλλον ενός ατόμου να διαχειριστεί τις ψυχικές διαταραχές που οδηγούν στις σκέψεις αυτοχειρίας; Η ψυχολόγος Ζωή Σιούτη δίνει χρήσιμες συμβουλές