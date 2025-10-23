Γιατί οι νέοι επιλέγουν την αυτοκτονία ως λύση – Η ψυχολόγος απαντά
Γιατί οι νέοι επιλέγουν την αυτοκτονία ως λύση – Η ψυχολόγος απαντά

Η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου για τους νέους - Πώς μπορεί το περιβάλλον ενός ατόμου να διαχειριστεί τις ψυχικές διαταραχές που οδηγούν στις σκέψεις αυτοχειρίας; Η ψυχολόγος Ζωή Σιούτη δίνει χρήσιμες συμβουλές

Γιατί οι νέοι επιλέγουν την αυτοκτονία ως λύση – Η ψυχολόγος απαντά
ygeiamou.gr team
*Γράφει η Ζωή Σιούτη, M.Sc. & M.Ed., Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, και Θεραπεύτρια CBT, ACT και EMDRΤ

Οι αυτοκτονίες μεταξύ των νέων εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα. Η αυτοκτονία είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου για παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες ηλικίας 15 έως 24 ετών, με την πλειοψηφία των παιδιών και των εφήβων που επιχειρούν να αυτοκτονήσουν να αντιμετωπίζουν μία σημαντική διαταραχή ψυχικής υγείας, συνήθως κατάθλιψη.

