Τρεις γυναίκες μιλούν για το «σκοτεινό πρόσωπο» των αλγορίθμων – Λάμβαναν διαφημίσεις εγκυμοσύνης μετά από αποβολές
Τρεις Βρετανίδες μιλούν για την οδυνηρή πραγματικότητα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μετά από αποβολές, ενώ έβλεπαν συχνά χορηγούμενα και διαφημίσεις για νεογέννητα
«Πώς είναι το μωρό μου στις έξι εβδομάδες; Πότε είναι η ημερομηνία τοκετού; Πότε πρέπει να κλείσω το πρώτο μου ραντεβού με τη μαία;» είναι μερικές από τις ερωτήσεις που πληκτρολογούν γυναίκες στις μηχανές αναζήτησης όταν διαπιστώνουν πως κυοφορούν.
Μία από αυτές ήταν και η Σάμι Κλάξον που λίγο μετά τις σχετικές αναζητήσεις, ο αλγόριθμος κατάλαβε πως ήταν έγκυος και ξεκίνησαν οι σχετικές διαφημίσεις. Δυστυχώς η Σάμι απέβαλε, αλλά οι διαφημίσεις δεν σταμάτησαν. Μετά την πρώτη της αποβολή το 2021, η Σάμι είχε ακόμα τέσσερις αποβολές τα επόμενα τρία χρόνια.
«Μόλις μάθεις ότι το τεστ είναι θετικό, νιώθεις μητέρα», λέει η Σάμι. «Έχεις ένα σχέδιο για το μέλλον στο μυαλό σου και όταν αυτό σου στερείται, είναι φρικτό», λέει.
Τα συναισθήματα ντροπής και αμηχανίας την έκαναν να νιώθει απομονωμένη. Απευθύνθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για υποστήριξη και θυμάται ότι το feed της ήταν γεμάτο διαφημίσεις σχετικές με μωρά, κάτι που για εκείνη ήταν καταστροφικό.
