9 φθινοπωρινά φρούτα και λαχανικά που μειώνουν τη χοληστερόλη και θωρακίζουν την καρδιά
YGEIAMOU.GR
Καρδιαγγειακή υγεία Λαχανικά Φρούτα

9 φθινοπωρινά φρούτα και λαχανικά που μειώνουν τη χοληστερόλη και θωρακίζουν την καρδιά

Από την κολοκύθα μέχρι τις γλυκοπατάτες, το φθινόπωρο φέρνει στο τραπέζι μας τροφές που ρίχνουν τη χοληστερόλη και λειτουργούν σαν «ασπίδα» για την καρδιά

9 φθινοπωρινά φρούτα και λαχανικά που μειώνουν τη χοληστερόλη και θωρακίζουν την καρδιά
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Η φθινοπωρινή παραγωγή, πλούσια σε γεύση και θρεπτικά συστατικά, αποτελεί πολύτιμο «σύμμαχο» για την καρδιά μας. Πολλά φρούτα και λαχανικά αυτής της περιόδου είναι γεμάτα φυτικές ίνες, βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά. Στοιχεία, δηλαδή, που ενισχύουν τη λειτουργία του καρδιαγγειακού συστήματος, μειώνοντας τη χοληστερόλη και την πλάκα στις αρτηρίες.

Η γενική σύσταση είναι να καταναλώνουμε (τουλάχιστον) 2,5 φλιτζάνια λαχανικών και 2 φλιτζάνια φρούτων την ημέρα, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. Αν και οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να είναι ωφέλιμο, εννέα φθινοπωρινές επιλογές ξεχωρίζουν για το καρδιο-προστατευτικό τους προφίλ.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης