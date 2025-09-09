«Αυθαίρετες» μεταφορές προσωπικού μεταξύ νοσοκομείων καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι – Τι έχει συμβεί

«Μεθοδεύσεις» γύρω από την ένταξη του πρώην νοσοκομείου Δ. Αττικής «Αγία Βαρβάρα» στον οργανισμό του νοσοκομείου «Αττικόν» καταγγέλλουν υγειονομικοί του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας. Παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν μετακινήσεις γιατρών και εργαζομένων από το Γ.Ν. Νίκαιας – που υπηρετούν εκεί αλλά οι οργανικές τους θέσεις είναι στο «Αγία Βαρβάρα» – οι υγειονομικοί αναφέρουν ότι επιχειρείται «διά της πλαγίας οδού» να εμφανιστούν οι εργαζόμενοι του «Αγία Βαρβάρα» ως ανήκοντες στο «Αττικόν» μέσω τεχνητής επανάληψης αρχαιρεσιών και αλλαγής εκλογικών καταλόγων.«Μετά την απαράδεκτη διάταξη περί ένταξης του πρώην Δ. Αττικής – «Αγία Βαρβάρα» στον οργανισμό του «Αττικού» και μετά τις μαζικότατες γενικές μας συνελεύσεις (γιατρών νοσοκομείου και συλλόγου εργαζομένων) όπου είχαμε προειδοποιήσει με δυναμικές κινητοποιήσεις αν αφαιρεθούν γιατροί και λοιποί υγειονομικοί από το νοσοκομείο μας, είχαμε λάβει διαβεβαιώσεις (και μάλιστα δυο φορές) από τον διοικητή της 2ης ΥΠΕ πως «δεν θα μετακινηθεί κανένας». Μάλιστα στην συνέχεια (υποτίθεται για «προετοιμασία διαμόρφωσης σχετικής εισήγησης») η διοικήτρια του Νίκαιας σε συνεννόηση με την διοίκηση της 2ης ΥΠΕ απηύθυναν (γραπτά και επίσημα) σχετικό ερώτημα προς τους γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς που έχουν οργανική θέση στο πρώην Δ. Αττικής : σχεδόν ΟΛΟΙ/ΕΣ δήλωσαν πως επιθυμούν να παραμείνουν στο Νίκαιας. Χαρακτηριστικά, οι ιατροί του Δερματολογικού Τμήματος (η επιστημονικά υπεύθυνη Διευθύντρια και όλες/οι γιατροί του Τμήματος) έχουν (επίσημα και γραπτά) εκφράσει επανειλημμένα (την τελευταία φορά τον Αύγουστο 2025) το αίτημα να παραμείνουν στο Νίκαιας οι οργανικές τους θέσεις και να μεταφερθεί και χωροταξικά στο νοσοκομείο μας σύσσωμο το Δερματολογικό Τμήμα (με τους ειδικευμένους, τους ειδικευόμενους, με όλη την επιστημονική – ιατρική του δραστηριότητα, με τον εξοπλισμό του και με τα αρχεία του)», επισημαίνουν με ανακοίνωσή τους το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή και η Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Υγειονομικών του νοσοκομείου Νίκαιας.Διαβάστε περισσότερα στο