Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης: Τα «ένοχα» γονίδια και ο ρόλος της ψυχολογίας – Νέα μελέτη διευκρινίζει

Η μεγαλύτερη έως τώρα στο είδος της έρευνα αποκαλύπτει γενετικά σήματα που συνδέονται με τη νόσο και επιχειρεί να μειώσει το στίγμα γύρω από αυτή