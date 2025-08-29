Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης: Τα «ένοχα» γονίδια και ο ρόλος της ψυχολογίας – Νέα μελέτη διευκρινίζει
Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης: Τα «ένοχα» γονίδια και ο ρόλος της ψυχολογίας – Νέα μελέτη διευκρινίζει
Η μεγαλύτερη έως τώρα στο είδος της έρευνα αποκαλύπτει γενετικά σήματα που συνδέονται με τη νόσο και επιχειρεί να μειώσει το στίγμα γύρω από αυτή
Το Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης (ME/CFS) είναι μία εξουθενωτική ασθένεια που, επί δεκαετίες, αντιμετωπιζόταν με επιφυλακτικότητα, καθώς υπήρχε μία ομάδα ειδικών που θεωρούσαν πως πρόκειται για μια ψυχοσωματική κατάσταση. Τώρα, μία μεγάλη γενετική ανάλυση δείχνει ότι υπάρχουν πραγματικές βιολογικές αιτίες πίσω από τη νόσο, αποκαλύπτοντας γενετικά σήματα που συνδέονται με το συγκεκριμένο σύνδρομο.
Πρόκειται για τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε η βρετανική ερευνητική ομάδα DecodeME, η οποία, μελετώντας τις γενετικές συνδέσεις, ανακάλυψε 8 πιθανά γενετικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης ή αλλιώς μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα.
