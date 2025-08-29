Διαβήτης: Το τρίπτυχο που μειώνει τον κίνδυνο κατά 31% – Με την επιστημονική σφραγίδα του Χάρβαρντ

Μεγάλη μελέτη χαρτογραφεί τις τρεις αλλαγές που συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο