Διαβήτης: Το τρίπτυχο που μειώνει τον κίνδυνο κατά 31% – Με την επιστημονική σφραγίδα του Χάρβαρντ
Μεγάλη μελέτη χαρτογραφεί τις τρεις αλλαγές που συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη του διαβήτη τύπου 2, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο
Ο διαβήτης τύπου 2 αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας διεθνώς, με ολοένα αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης. Πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Annals of Internal Medicine δείχνει ότι ένα συγκεκριμένο τρίπτυχο μπορεί να ελαττώσει την πιθανότητα ανάπτυξης της νόσου κατά 31%.
Τι περιλαμβάνει αυτός ο συνδυασμός; Υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής με μειωμένη πρόσληψη θερμίδων, μέτρια σωματική δραστηριότητα και επαγγελματική υποστήριξη για την απώλεια βάρους.
