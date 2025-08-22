Γεννηθήκατε Δευτέρα ή Τετάρτη; Τι λέει η επιστήμη για την προσωπικότητά σας
Γεννηθήκατε Δευτέρα ή Τετάρτη; Τι λέει η επιστήμη για την προσωπικότητά σας

Γεννηθήκατε Δευτέρα, Τετάρτη ή Κυριακή; Τι λέει η επιστήμη για τις «προφητείες» που συνδέουν την ημέρα γέννησης με τον χαρακτήρα και την ενήλικη ζωή μας

Γεννηθήκατε Δευτέρα ή Τετάρτη; Τι λέει η επιστήμη για την προσωπικότητά σας
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Για χρόνια, η επικρατούσα άποψη ήταν πως τα παιδικά μας χαρακτηριστικά χαράζουν σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα πορεία της ζωής μας. Το έξυπνο παιδί θα διακριθεί στο σχολείο, θα σπουδάσει και θα βρει μια καλή δουλειά. Το ευγενικό και συμπονετικό θα καλλιεργήσει φιλίες και θα δημιουργήσει μια ζεστή οικογένεια. Αντίθετα, τα παιδιά που μεγαλώνουν με έντονο άγχος ή ανησυχία συχνά δυσκολεύονται να βρουν την επιθυμητή ισορροπία στην ενήλικη ζωή τους.

Αν και η συγκεκριμένη εικόνα είναι αρκετά απλουστευμένη, φαίνεται ότι κρύβει μια δόση αλήθειας: πράγματι, τα παιδικά χαρακτηριστικά συνδέονται με την εξέλιξη του ατόμου. Το ερώτημα όμως παραμένει: γιατί τα παιδιά διαφέρουν τόσο μεταξύ τους από την αρχή; Η Sophie von Stumm, καθηγήτρια ψυχολογίας, σε άρθρο της στο Psychology Today, επιχειρεί να δώσει την απάντηση.

Σαβίνα Αποστολοπούλου
