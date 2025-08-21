Η τέχνη της λήθης: Γιατί είναι καλό να ξεχνάμε και πώς θα το καταφέρουμε – Οι ειδικοί εξηγούν
Η τέχνη της λήθης: Γιατί είναι καλό να ξεχνάμε και πώς θα το καταφέρουμε – Οι ειδικοί εξηγούν
Ενώ οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη μνήμη μας, η επιστήμη δείχνει ότι το να ξεχνάμε είναι εξίσου σημαντικό - Το καλύτερο; Είναι μια δεξιότητα που μπορούμε να αναπτύξουμε ενεργά
Η έρευνα για τον εγκέφαλο είναι αδιάκοπη, προσθέτοντας διαρκώς νέες πληροφορίες γι’ αυτό το τόσο ενδιαφέρον και σημαντικό πεδίο. Ανάμεσα σε όσα είναι ήδη γνωστά εδώ και δεκαετίες είναι η αξία της μνήμης και η σημασία του να την εξασκούμε και να τη διατηρούμε ενεργή. Φέτος, ο 20χρονος Vishvaa Rajakumar απομνημόνευσε 80 τυχαίους αριθμούς σε μόλις 13,5 δευτερόλεπτα — περίπου 6 αριθμούς ανά δευτερόλεπτο — και αναδείχθηκε νικητής του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Μνήμης. Άλλοι συμμετέχοντες απομνημόνευσαν τη σειρά ολόκληρων τραπουλών ανακατεμένων καρτών.
Σχεδόν τα 3/4 των ενηλίκων συμπληρώνουν σταυρόλεξα ή παίζουν άλλα παιχνίδια μυαλού, όχι μόνο για διασκέδαση, αλλά και για να ενισχύσουν τη μνήμη τους. Εξάλλου, η καλή μνήμη συνδέεται με την ευφυΐα και την οξυδέρκεια, ενώ οι «ξεχασιάρηδες» συνδέονται συχνά με την απροσεξία και την πνευματική παρακμή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σχεδόν τα 3/4 των ενηλίκων συμπληρώνουν σταυρόλεξα ή παίζουν άλλα παιχνίδια μυαλού, όχι μόνο για διασκέδαση, αλλά και για να ενισχύσουν τη μνήμη τους. Εξάλλου, η καλή μνήμη συνδέεται με την ευφυΐα και την οξυδέρκεια, ενώ οι «ξεχασιάρηδες» συνδέονται συχνά με την απροσεξία και την πνευματική παρακμή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα