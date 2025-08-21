Η τέχνη της λήθης: Γιατί είναι καλό να ξεχνάμε και πώς θα το καταφέρουμε – Οι ειδικοί εξηγούν

Ενώ οι περισσότεροι από εμάς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη μνήμη μας, η επιστήμη δείχνει ότι το να ξεχνάμε είναι εξίσου σημαντικό - Το καλύτερο; Είναι μια δεξιότητα που μπορούμε να αναπτύξουμε ενεργά