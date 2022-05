Λιγούρα για γλυκό; Ο απρόσμενος παράγοντας που σας επηρεάζει

Κλείσιμο





Αυγά ή γιαούρτι; Λαχανικά ή τηγανητές πατάτες; Οι επιλογές στο φαγητό μας αλλάζουν σχεδόν κάθε μέρα, αλλά μήπως δεν είναι ξεκάθαρα δικές μας επιλογές και απλά επηρεαζόμαστε από κάτι άλλο;Νέα έρευνα του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ σε ποντίκια βρήκε για πρώτη φορά ότι το μικροβίωμα του εντέρου των ζώων επηρεάζουν αυτό που επιλέγουν να φάνε, παράγοντας ουσίες που προκαλούν την επιθυμία για διαφορετικά είδη τροφών.«Όλοι μας έχουμε αυτές τις λιγούρες, είτε για να φάμε μία σαλάτα είτε για να φάμε κρέας» δήλωσε o Kevin Kohl, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Τεχνών και Επιστημών Kenneth P. Dietrich. «Η δική μας μελέτη δείχνει πως τα ζώα με τη διαφορετική σύνθεση μικροβίων του εντέρου επιλέγουν διαφορετικά είδη διατροφής» τόνισε η ίδια αναφορικά με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.Διαβάστε περισσότερα στο