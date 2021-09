Άνοια: Δύο τρόποι να έχετε γερή μνήμη μέχρι τα βαθιά γεράματα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νέα έρευνα από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστημών (IoPPN) του Βασιλικού Κολεγίου του Λονδίνου βρήκε ότι τόσο η διατροφή όσο και η άσκηση μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης και άνοιας, πιθανότητα μέσω της νευρογένεσης στον ιππόκαμπο (διαδικασία κατά την οποία ο εγκέφαλος παράγει νέα εγκεφαλικά κύτταρα).Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, υποδεικνύει ότι η τροποποιημένη νευρογένεση στον εγκέφαλο θα μπορούσε πιθανότατα να αντιπροσωπεύει έναν πρώιμο δείκτη γνωστικής εξασθένησης και άνοιας.Η έρευνα μελέτησε τον τρόπο με τον οποίο το αίμα των συμμετεχόντων με και χωρίς γνωστική εξασθένηση και άνοια θα μπορούσε να επηρεάζει τη νευρογένεση στον ιππόκαμπο σε εργαστηριακό περιβάλλον και αν η διατροφή και η άσκηση αποτελούσαν σημαντικούς παράγοντες.Πιο συγκεκριμένα, ελήφθησαν δείγματα αίματος 418 Γάλλων ενηλίκων άνω των 65 ετών, 12 χρόνια πριν τη διάγνωσή τους με γνωστική εξασθένηση και άνοια και εξετάστηκαν τα βλαστοκύτταρα του ιππόκαμπου. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για την κοινωνικο-δημογραφική κατάσταση, τον τρόπο ζωής και δεδομένα υγείας των συμμετεχόντων, ενώ η κατάσταση επίγνωσης και άνοιας μετρώνταν κάθε δύο με τρία χρόνια σε μια 12ετή περίοδο παρακολούθησης.Διαβάστε περισσότερα στο